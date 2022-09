Letizia d'Espagne divorcée : cet ex-mari dont la reine, qui fête ses 50 ans, est restée très proche

Avec le roi Felipe, Letizia forme un couple irréprochable. Pourtant, la reine qui célèbre aujourd'hui ses 50 ans n'a pas toujours été l'épouse du monarque d'Espagne. Avant de devenir l'une des figures les plus populaires du pays espagnol, la journaliste a été mariée à un autre jusqu'en 1999, Alonso Guerrero. Un homme avec lequel elle est restée proche.

En épousant Letizia Ortiz en 2004, celui qui était à l'époque le prince Felipe a jeté son dévolu sur une femme qui avait eu une autre vie sentimentale, loin des clichés royaux des mariages arrangés. En effet, Letizia a été en couple durant quatorze ans avec le professeur de littérature Alonso Guerrero, qu'elle avait connu lorsqu'il était enseignant au lycée, avant de se marier en 1998. Un mariage qui a pris fin avec leur divorce un an plus tard, mais sans inimitié. D'après le livre Letizia, la reine impatiente de Leonardo Faccio, leurs relations sont aujourd'hui plus que bonnes. "Il m'a confié quelque chose qui n'est pas connu. Que lui et la reine sont toujours amis. Oh oui, il me l'a dit très naturellement", a expliqué l'auteur au magazine Vanity Fair (édition espagnole).

De quoi susciter des tensions avec le roi Felipe et ravir les mauvaises langues ? Que nenni, celui-ci en est conscient au point que le couple royal a déjà organisé une rencontre avec Alonso Guerrero : "Il m'a dit que parfois, ils se rencontrent pour discuter, prendre un café et même dîner avec elle et le roi. C'est une relation qui a duré tant d'années qu'elle a abouti à une amitié."

Il faut dire qu'avec son CV, Alonso Guerrero ne manque pas de sujets de discussions passionnants. Celui qui a reçu le prestigieux Prix "Felipe Trigo" pour sa nouvelle Tricotomía et en 1987, a décroché ensuite le prix Navarra pour Los años imaginarios. À partir de la fin des années 1990, le professeur s'est encore plus consacré à la publication d'ouvrages avec notamment El amor de Penny Robinson en 2018.

La mère de Leonor (16 ans) et Sofia (15 ans) et experte du style a réussi à maintenir des liens avec sa vie d'avant tout en s'impliquant à merveille dans son existence de princesse devenue reine consort. Un titre qu'elle a obtenu en 2014 après l'abdication de Juan Carlos Ier.