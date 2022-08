PHOTOS - Letizia d'Espagne très complice avec la reine Sofia et ses filles malgré les rumeurs !

Une bonne sangria, du soleil et des baignades. On imagine que le programme estival du roi Felipe d'Espagne est sans doute composé de cela mais aussi d'un peu plus, lui qui doit faire honneur à ses fonctions de souverain. Il a posé ses valises avec sa femme Letizia et leur filles, à Palma de Majorque. Et la petite famille semble plus détendue que jamais.

Le 5 août, au lendemain d'un dîner officiel au palais de Marivent - résidence d'été de la famille royale espagnole à Majorque - c'est un Felipe à la cool qui pouvait être vu dans la soirée, pantalon blanc et chemise colorée, en bonne compagnie alors qu'il se rendait au restaurant pour dîner. Le roi, âgé de 54 ans, marchait bras dessus bras dessous avec sa mère l'ancienne reine Sofia ; celle-ci est séparée de son époux, l'ex-roi Juan Carlos, empêtré dans des affaires douteuses et qui a entretenu une liaison adultère avec une femme beaucoup plus jeune. Et on pouvait aussi voir son épouse, la reine Letizia et leurs deux filles : les déjà deux grandes princesses Leonor (16 ans) et Sofia (15 ans). Une sortie à laquelle s'était également jointe la princesse Irene (tante maternelle du roi) pour aller dîner chez Ola de Mar.

Cette bonne entente familiale pouvait de nouveau être constatée le dimanche 7 août, lors d'une nouvelle sortie dans les rues de Palma. La reine Letizia, âgée de 49 ans, a fait sensation dans une robe courte estivale rose et blanche à motifs, de chez Zara, laissant voir ses longues jambes fines et bronzées. Une tenue à moins de 40 euros ! On pourra difficilement reprocher à la souveraine - toujours impeccable côté look - de dilapider l'argent du contribuable, elle qui multiplie les tenues abordables pour le porte-monnaie. Mais, surtout, elle a tordu le cou à une vilaine rumeur qui la voudrait en froid avec sa belle-mère... Par le passé, elles ont publiquement montré leurs désaccords, notamment sur l'éducation des jeunes princesses.

En effet, les deux reines ont débordé de complicité lors de cette sortie dans les rues de Palma. Se tenant par le bras, riant aux éclats et discutant de leurs trouvailles sur les stands d'un marché nocturne, les deux femmes semblaient avoir définitivement mis de côté leurs différents passés !