Letizia d'Espagne : Divine en robe rouge, son look détonne

Le rouge est une couleur qui va, en règle générale, très bien aux brunes ! Letizia d'Espagne a l'air de l'avoir compris puisque c'est ainsi que la reine consort a fait ses dernières apparitions publiques. Après une fin de semaine consacrée à une remise de prix pour la recherche, la femme du roi Felipe VI s'est tournée vers l'une de ses passions, le cinéma, en assistant à une table ronde autour des "Avantages compétitifs du tournage en Espagne" ou pourquoi l'Espagne est-elle une terre parfaite pour la production audiovisuelle. Et qui dit passion dit amour. Le rouge n'était donc pas une option pour ce rendez-vous tant attendu à Madrid.

Letizia avait opté pour une robe vermeil flamboyante signée Carolina Herrera et déjà portée par la mère de Leonor et Sofia au palais de la Zarzuela en septembre 2019. Si la tenue est on ne peut plus sobre, la fermeture éclair sur le devant de la robe apporte la touche rock et sexy pour moderniser la tenue. Letizia d'Espagne avait également choisi des escarpins beige nude et une pochette rouge en peau de serpent au liseré doré. Entourée des acteurs de la table ronde, tous vêtus de couleurs sobres, la reine consort s'est fait remarquer !