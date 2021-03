Letizia d'Espagne de cérémonie au palais : jupe recyclée et boucles d'oreilles fantaisie avec Felipe

En respectant tant bien que mal les gestes barrières, le roi et la reine d'Espagne ont un agenda de sorties officielles bien chargé. Le 2 mars 2021 à Madrid, c'est cette fois-ci au palais El Pardo que Felipe et son épouse Letizia ont pris part à la cérémonie des National Sports Awards. L'occasion pour l'ancienne journaliste de recycler une jolie jupe plissée.

La garde-robe de la reine d'Espagne est loin d'être la plus coûteuse. Non seulement Letizia alterne pièces de créateurs et vêtements de marques accessibles telles que Zara, mais elle n'hésite pas à recycler certains de ses looks fétiches. Dernier exemple en date mardi, lors de son apparition au palais : la reine de 48 ans a ressorti sa jupe plissée beige et asymétrique Massimo Dutti, un modèle qui avait déjà fait ses preuves lors d'une précédente sortie dans la capitale en octobre dernier (voir diaporama). Pour compléter son look, Letizia a choisi un simple top noir près du corps, des escarpins noirs et une paire de boucles d'oreilles fantaisie mise en valeur par un chignon. Un bijoux à strass de la marque italienne Rod Almayate, en vente au prix de 220 euros.

La mère de Leonor et Sofia (15 et 13 ans) multiplie les sorties depuis le début d'année. Le 25 février dernier, Letizia d'Espagne était au côté de son mari pour l'inauguration du musée d'art moderne Helga de Alvear à Cáceres, à l'ouest du pays. Un déplacement en dehors de la capitale pour lequel la reine avait également recyclé une tenue : sa robe blanche signée Felipe Varuela. Avant ça, elle s'était illustrée en jupe crayon bleue : un modèle Hugo Boss porté par d'autres têtes couronnées en Suède et au Danemark...

Dans quelques mois, Letizia et Felipe verront leur fille aînée Leonor quitter le nid. L'héritière au trône d'Espagne se prépare en effet à faire sa rentrée au Pays de Galles, afin de préparer un baccalauréat international au réputé UWC (United World Colleges) Atlantic College. Dans cette école/château très Harry Potter, l'adolescente pourra faire la connaissance d'une autre princesse, puisque Alexia des Pays-Bas y fera elle aussi sa rentrée !