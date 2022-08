Leonor et Sofia d'Espagne : Rayonnantes en look pastel, les deux soeurs plus grandes que leur mère !

Les congés de la famille royale espagnole ont enfin commencé ! Comme tous les ans, le roi Felipe VI, sa femme Letizia et leurs deux filles se sont en effet envolés pour Majorque, où ils devraient passer plusieurs semaines à se reposer d'une année chargée.

Mais pas question pour eux de perdre leurs bonnes habitudes et de rester enfermés entre les murs du Palais : c'est en famille qu'ils sont allés visiter le monastère de Valldemossa, l'occasion pour les habitants de les rencontrer et de se rendre compte que les deux adolescentes sont désormais plus grandes que leur mère !

Arrivées avec leurs parents, l'infante Leonor (16 ans et demi) et sa petite soeur Sofia (15 ans) semblaient très détendues dans leurs robes claires, leurs éternelles espadrilles compensées aux pieds. L'aînée, en robe courte Sfera, a d'ailleurs fait sensation et posé longuement auprès de son père, en tant qu'héritière officielle. Une héritière qui ressemble cependant de plus en plus à sa mère, dont elle est en train de devenir le portrait craché.

Et qu'elle dépasse désormais en taille : perchée sur des petits talons compensés, Leonor fait désormais quelques centimètres de plus que sa mère. Plutôt grande, elle a toutefois été dépassée depuis longtemps par sa soeur, Sofia, qui à 15 ans, semble bien partie pour suivre les traces de son père (1,93m) ! Dotée de longues jambes, l'adolescente avait choisi une robe Zara rose pâle (49 euros) et n'avait même pas besoin de talons pour être bien plus grande que les autres femmes de sa famille.

Une ado souriante, qui se dévoile décidément de plus en plus cet été : à 15 ans, elle a effectué ses premières missions officielles en solo, avec sa soeur, en Espagne ou à l'étranger. Très appréciée, elle pourrait prendre une vraie place en grandissant, dans la démocratie espagnole. En tout cas, on sent que les deux jeunes filles ont déjà été bien formées par leur mère : Letizia, plutôt appréciée par l'opinion publique malgré quelques scandales, veille au grain pour que ses filles soient des héritières idéales.

D'ailleurs, comme toujours, la reine était magnifique : en jupe blanche et verte et sandales, la souveraine était au naturel, bien loin de ses éternels escarpins. Un look qu'on adore et parfaitement adapté à une journée de vacances !