Sofia d'Espagne blessée et avec une béquille, la princesse soutenue par sa soeur

L'heure est venue de souffler un peu. Alors que l'Espagne a particulièrement souffert de la crise du coronavirus (plus de 28 000 morts), le confinement a, on l'imagine, aussi forcé les princesses Sofia et Leonor d'Espagne à s'occuper du mieux qu'elles pouvaient à la maison. Elles sont désormais en vacances aux Baléares alors que le scandale autour de l'exil de leur grand-père, Juan Carlos Ier, fait rage.

Lundi 10 août 2020, le clan du nouveau roi d'Espagne, Felipe VI, et de son épouse la reine Letizia, était de sortie dans les rues de Petra, sur l'île de Majorque aux Baléares. On a pu découvrir que l'infante Sofia d'Espagne (13 ans) se déplaçait avec une béquille tenue par son bras gauche, conséquence d'une blessure pour l'heure tenue secrète. La demoiselle, masque de protection contre le Covid-19 sur le visage, affichait aussi un pansement sur le genou droit sous sa robe graphique noire et blanche. Aurait-elle fait une grosse chute ? Heureusement, pour se déplacer, elle pouvait compter sur sa soeur la princesse Leonor (14 ans) qui n'a pas hésité à lui donner la main.

Le roi Felipe VI d'Espagne, son épouse Letizia - toujours aussi radieuse dans une robe signée Adolfo Dominguez - et leurs enfants, ont profité de leur sortie pour aller visiter le lieu de naissance du prêtre missionnaire franciscain espagnol Junípero Serra, un religieux du 18e siècle fondateur de missions en Amérique, notamment en Californie. Il avait été canonisé en 2015 par le pape François. Trois jours plus tôt, le clan posait ses valises au palais de Marivent situé sur les falaises de Cala Major, à Palma de Majorque. Selon le magazine Hola, ce serait d'ailleurs ici que Sofia se serait blessée en tombant. Elle aurait même eu droit à quelques points de suture.

Ces derniers jours, la famille royale espagnole a été sous le feu des projecteurs en raison de l'annonce de l'ancien roi Juan Carlos Ier de vouloir s'exiler suite au scandale de corruption dans lequel il est empêtré...