Leonor et Sofia d'Espagne complices : en solo pour leur premier engagement entre soeurs, les ados rayonnent

La nouvelle génération au pouvoir ! Si Leonor d'Espagne, à 16 ans, a déjà commencé depuis quelques années les missions en solo pour le compte de la Couronne, c'était une grande première pour sa petite soeur Sofia : ce dimanche, les deux soeurs ont effectué une sortie au musée Dali, à Figueras en Espagne. Les deux jeunes filles, rayonnantes, ont salué la foule et les photographes de manière très professionnelle.

Comme souvent, Leonor, qui montera sur le trône après son père Felipe VI , avait attaché quelques mèches de cheveux tout en laissant ses mèches blondes tomber sur ses épaules. Véritable portrait craché de sa mère, la reine Letizia, elle était tout aussi classe dans une robe Mango rouge et blanche qu'elle avait accompagnée d'une paire d'espadrilles blanches à talons compensés.

Sa soeur, en général plus discrète, avait elle aussi choisi les talons avec la même paire de chaussures mais en noir et une robe blanche bien plus courte signée Claudie Pierlot, qui mettait en valeur les longues jambes de l'adolescente. Il faut dire qu'elle a depuis longtemps dépassé sa soeur aînée de plusieurs centimètres. Un look très remarqué, donc, surtout que la jeune fille avait agrémenté ses cheveux de petites nattes fines. Souriante, elle a véritablement marqué les esprits et parfaitement assuré pour cette première sortie en solo !

Les deux soeurs, très proches, ont longtemps été élevées ensemble par leurs parents, très impliqués dans leur éducation stricte. Mais cette année, pour la première fois, les deux jeunes filles ont été séparées : Leonor est en effet entrée dans un lycée très réputé au Pays de Galles où plusieurs autres héritières (Elisabeth de Belgique, Alexia des Pays-Bas...) ont également étudié.

Si la jeune fille a enfin pu vivre son adolescence loin des caméras (il se murmure qu'elle y aurait trouvé un petit ami), elle a dû être ravie de rentrer pour retrouver ses parents ainsi que sa soeur. Comme chaque été, la famille partira sûrement dans une province du pays pour quelques jours de repos au soleil mais n'en oubliera pas le peuple espagnol, très attaché au couple royal (et à ses travers), ainsi qu'aux deux jeunes filles.

Les fans de la famille avaient d'ailleurs été très déçus de ne pas les apercevoir il y a quelques semaines en Norvège : alors que la plupart des monarques européens avaient été réunis pour l'anniversaire de l'héritière Ingrid Alexandra, Felipe VI s'y était rendu en solo, sans sa femme et ses filles. Si aucune raison n'avait été rendue publique, il se murmure que la présence de Marie-Chantal de Grèce, l'ennemie de Letizia, n'aurait pas été étrangère à cette absence...