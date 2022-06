Leonor d'Espagne (16 ans) amoureuse : révélations sur le petit-ami de la jeune princesse !

C'est presque la fin de l'année pour tous les écoliers et les étudiants. Après avoir passé des heures (ou pas) en bibliothèque à réviser leurs examens, les adolescents s'apprêtent à débuter un été de vacances bien mérité ! C'est notamment le cas de Leonor d'Espagne, fruit du mariage entre le roi Felipe VI et son épouse Letizia Ortiz. Et l'adolescente de 16 ans ne devrait pas s'entourer que de ses parents et de sa soeur pour ce break estival puisque la demoiselle a le coeur amoureux. Installée au Pays de Galles, au UWC Atlantic College, depuis le mois d'août pour suivre ses études, Leonor a quand même levé le nez de ses bouquins pour se faire une bande de copains. Et parmi eux, son petit-ami.

D'après le site Informalia, Leonor d'Espagne est tombée amoureuse d'un compagnon d'internat, étudiant étranger dont on ignore la nationalité. Son nom et son visage n'ont pas été dévoilés à l'exception de quelques détails physiques. Le jeune homme serait "grand, élancé, très beau" et possèderait une barbe. On ignore depuis combien de temps les tourtereaux roucoulent mais ce qui est certain, c'est que le compagnon de Leonor est d'ores et déjà intégré à la famille !

En avril dernier, Leonor était de retour du Pays de Galles pour célébrer l'anniversaire de sa grand-mère, la mère de Letizia. Elle n'était pas venue seule puisque d'après les dires du site Semana, la jeune fille a profité des festivités pour présenter officiellement son chéri au reste de la famille. C'est donc tout naturellement que Leonor l'a convié pendant les vacances qu'elle s'apprête à passer au palais de la Zarzuela comme tous les ans.

La petite famille composée de Letizia, Felipe VI, l'infante Sofia et Leonor devrait passer une semaine sur l'île des Baléares avant de vaquer à d'autres occupations. Un séjour familial à l'issue duquel Leonor devrait donc être rejointe par son amoureux. Ce n'est pas la première fois que l'héritière de 16 ans vit des histoires d'amour. Il y a deux ans déjà, elle fréquentait l'un des fils d'une richissime famille madrilène avant que leur histoire ne se termine. Ce nouveau compagnon sera-t-il le bon ? Affaire à suivre...