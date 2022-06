Diaporama : Leonor d'Espagne (16 ans) amoureuse : révélations sur le petit-ami de la jeune princesse !

La princesse Leonor arrive à la Journée de la jeunesse et de la cybersécurité : "Profitez d'Internet en toute sécurité" à Madrid, Espagne, organisée par l'Institut national de la cybersécurité (INCIBE).

La princesse Leonor arrive à la Journée de la jeunesse et de la cybersécurité : "Profitez d'Internet en toute sécurité" à Madrid, Espagne, le 20 avril 2022, organisée par l'Institut national de la cybersécurité (INCIBE).

La princesse Leonor d'Espagne, princesse des Asturies - La famille royale d'Espagne visite le village Santa María del Puerto dans le cadre des 2021 Princess of Asturias Awards le 23 octobre 2021

Le roi Felipe VI d'Espagne, la princesse Leonor, princesse des Asturies, la reine Letizia d'Espagne, et L'infante Sofia d'Espagne - Réception en audience des récipiendaires des médailles des Asturies 2021 à l'hôtel Reconquista à Oviedo, Asturies (Espagne). Le 22 octobre 2021.

La princesse Leonor, princesse des Asturies, le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, et L'infante Sofia d'Espagne - Réception en audience des récipiendaires des médailles des Asturies 2021 à l'hôtel Reconquista à Oviedo, Asturies (Espagne). Le 22 octobre 2021.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, avec leurs enfants les princesses Leonor et Sofia, arrivent à la 39ème édition de la cérémonie des "Princess of Asturias Awards" à Oviedo, le 17 octobre 2019.