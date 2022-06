Ingrid Alexandra de Norvège fête ses 18 ans : chic réception devant le gratin des têtes couronnées !

Märtha Louise, la soeur de son père Haakon et sa marraine, était bien sûr présente, au bras de son fiancé, l'excentrique Shaman Durek, qui fait une entrée parfaite dans la famille royale. Les filles de cette dernière, Maud Angelica, Leah Isadora et Emma Tallulah, discrètes depuis la mort de leur père, l'écrivain Ari Behn, ont quant à elles, fait une apparition surprise.

Mais tout le monde attendait surtout la rencontre des jeunes héritières : Ingrid Alexandra, qui deviendra la première reine de Norvège, a rejoint Catharina-Amalia des Pays-Bas, 18 ans également, qui avait accompagné ses parents, le roi Willem et la reine Maxima. La jeune fille est apparue splendide, au bras du roi d'Espagne, Felipe VI, qui avait fait le voyage en solo, sans sa femme Letizia et son héritière Leonor, sûrement toujours au Pays de Galles.

Autre héritière de la même génération, Elisabeth de Belgique, 21 ans, était magnifique en robe parme Giorgio Armani, coiffée d'un diadème et d'un chignon. Elle était accompagnée de sa mère, la reine Mathilde, et précédait une autre future reine, la princesse Victoria de Suède, sculpturale dans sa robe blanche au bras de son époux, le Prince Daniel.

Marraine de la jeune fille au coeur de la fête, Victoria avait emmenée avec elle sa fille Estelle, qui deviendra elle aussi reine à la suite de sa maman. A 10 ans, la petite fille était sublime dans sa longue robe bleue et parfaitement escortée de son petit frère Oscar, 6 ans, en costume ! Les jeunes héritières ont pris une photo toutes ensemble, accompagnées de Charles, 2 ans, le fils du Grand-Duc héritier Guillaume de Luxembourg et de sa femme, la princesse Stéphanie, qui avaient fait le déplacement.

Le Prince héritier Frederik de Danemark et sa femme Mary, enfin, ont profité de la soirée sans leurs enfants mais avec le prince Pavlos de Grèce et son épouse, la princesse Marie-Chantal, venu avec trois de leurs cinq enfants (Olympia, 25 ans, Konstantinos, 23 ans et Aristidis, 13 ans). Le Prince Kyril de Preslav, fils de l'ex-roi de Bulgarie était également présent, avec sa compagne britannique Katharine Jibba Butler et son ex-femme Rosario Nadal (et leurs trois enfants, Mafalda, 27 ans, Olimpia, 26 ans, et Tassilo, 20 ans).