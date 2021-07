Ingrid Alexandra de Norvège : la belle princesse adolescente réalise une jolie sortie

Elle a fêté ses 17 ans en début d'année. La petite fille du roi Harald V de Norvège, jolie brune aux yeux bleus, qui est le portrait craché de sa grand-mère, la reine Sonja, attire tous les regards. Il faut dire que Ingrid Alexandra, fille aînée du prince héritier Haakon et de la princesse Mette-Marit, est devenue une jeune femme !

Deuxième dans l'ordre de succession à la couronne, la princesse Ingrid Alexandra de Norvège est de plus en plus impliquée dans la vie du royaume. Le 22 juillet 2021, elle est apparue en compagnie de ses parents lors d'un déplacement officiel. En effet, la famille royale s'est rendue à Oslo, la capitale, à l'occasion du 10ème anniversaire de la commémoration de l'attentat perpétré par Anders Breivik, à Utoya. Une tuerie qui a fait 77 morts au total. La princesse et ses parents ont déposé des fleurs et se sont recueillis. "J'espère que ce dixième anniversaire pourra nous aider à trouver les bons mots, le bon langage pour que nous puissions avancer", a déclaré le prince Haakon lors de la cérémonie.

Princesse Alexandra de Norvège : de plus en plus mise en avant !

La grande soeur de Marius de Norvège a été mise à l'honneur, à l'occasion de son anniversaire, sur les réseaux sociaux de la famille royale. Celle qui pourrait un jour devenir reine avait également fait l'ouverture de la cérémonie de l'Avent, en décembre 2020. Mais toutes ces responsabilités liées à son rang ne l'empêchent pas de vivre une vie d'adolescente ordinaire ! Elève dans un établissement public depuis la rentrée 2019, la princesse Alexandra adore le surf et a remporté, au mois d'octobre 2020, le championnat de Norvège dans la catégorie Junior filles.