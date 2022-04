Mette-Marit et Haakon de Norvège : Chien de traineau, visites, réceptions... Le couple dans le Grand Nord !

Perdu au milieu de l'océan, entre l'Europe et le Groenland, le Svalbard est un archipel norvégien aux panoramas sublimes... qui reçoit en ce moment même une visite de choix ! En effet, le prince héritier Haakon de Norvège et sa femme, la princesse Mette-Marit y ont atterri jeudi pour un séjour de trois jours à la rencontre des habitants et à la découverte des magnifiques paysages.

Et pour leur première journée, on peut dire qu'ils se sont bien amusés : ils ont en effet commencé leur journée avec une balade en chien de traîneau, tous les deux vécus de combinaisons noires et de bonnets. Dans un décor incroyable, entourés de neiges, ils ont ensuite continué avec une balade, main dans la main, chaudement vêtus de doudounes.