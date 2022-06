Ingrid Alexandra de Norvège, Leonor d'Espagne, Victoria de Suède... Qui sont les futures reines d'Europe ?

Celle-ci semble d'ailleurs avoir un caractère bien trempé et la tête sur les épaules : aînée d'une fratrie de trois filles, la grande soeur d'Alexia (17 ans) et Ariane (15 ans) a passé l'équivalent du baccalauréat l'an dernier et a décidé de prendre une année sabbatique privée avant d'entrer à l'université. Très protégée par son père, le roi Willem-Alexander, elle a passé plusieurs mois en stage ou à faire du bénévolat dans des fondations et devrait désormais commencer ses études supérieures.

Un caractère bien trempé que possède également Elisabeth de Belgique : à 20 ans, la jeune fille est l'aînée des 4 enfants du roi Philippe et de la reine Mathilde, également parents de Gabriel, 18 ans, Emmanuel, 16 ans et Eléonore 14 ans. Descendante éloignée de l'impératrice Sissi, elle deviendra la première reine des Belges, puisque la primogéniture mâle n'a été abolie qu'en 1991, lorsque son père lui laissera la place sur le trône.

Mais avant cela, tout comme Catharina-Amalia, la jeune fille veut se former au monde qui l'entoure : après des études en néerlandais en Belgique, elle s'est envolée vers le Pays de Galles, où elle a obtenu un baccalauréat international dans un lycée extrêmement prestigieux. Quadrilingue (elle parle anglais, français, néerlandais et allemand), elle a également pris des cours de piano, de danse et de chant.

Et ce n'est pas tout : en guise d'études secondaires, la jeune fille a décidé de rejoindre l'Ecole Royale Militaire, où elle a suivi une formation d'un an. Désormais, elle est étudiante à l'Université d'Oxford et devrait donc rejoindre sa mère, la reine Mathilde, à Oslo pour participer aux cérémonies de l'anniversaire d'Ingrid Alexandra de Norvège.