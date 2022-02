La princesse Estelle de Suède fête ses 10 ans ! Nouvelle photo de la future reine, déjà en tailleur

On souhaite à la jeune princesse de passer une journée d'anniversaire joyeuse, loin des douloureuses rumeurs de divorce auxquelles ses parents doivent faire face depuis plusieurs semaines... Après un premier démenti début février de la porte-parole de la Cour royale, Margaretha Thorgren, le couple a été contraint de sortir du silence et de répondre en personne à ces ragots : "Des allégations se répandent au sujet d'une trahison dans notre mariage et d'un divorce imminent. Normalement, nous ne commentons pas les rumeurs et les spéculations. Mais afin de protéger notre famille, nous voulons qu'il soit clair, une fois pour toutes, que les rumeurs qui se répandent sont totalement infondées", ont-ils fait savoir le 19 février dernier.

Pour rappel, la princesse Victoria a commencé à fréquenter Daniel Westling, son ancien coach sportif, en 2002. Les fiançailles du couple avaient été annoncées par le palais royal en 2009 et un fastueux mariage avait été célébré à Stockholm le 19 juin 2010.