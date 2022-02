Victoria de Suède, un divorce imminent avec Daniel ? Le couple réagit enfin... mise au point musclée

La trahison dont le couple suédois fait ici mention concerne un "incident" survenu lors de leur mariage, qui a été rapporté par le média Stoppa Pressarna. S'appuyant sur plusieurs sources bien renseignées, y compris des "amis" et un garde du corps, ce dernier a avancé que Victoria de Suède et son époux seraient engagés dans une thérapie de couple. Aucune précision sur la nature de cet "indicent"... S'agirait-il d'une liaison extraconjugale ?

Selon les rumeurs, Victoria de Suède aurait demandé conseil auprès de son père, le roi Carl XVI Gustaf. Le souverain de 75 ans aurait apporté son soutien à sa fille aînée et héritière dans l'éventualité d'un divorce, contrairement à la reine Sofia, qui y serait opposée et ferait tout pour réconcilier les époux. Une vive rumeur depuis relayée par certains médias généralistes suédois, et même à l'étranger, notamment par le quotidien espagnol El Pais.

C'est en 2002 que l'histoire d'amour entre Victoria de Suède et le prince Daniel, son ancien coach sportif, a débuté. Ils se sont fiancés en 2009 et mariés en juin 2010, lors d'un grand mariage célébré à Stockholm. Le couple a 2 enfants : la princesse héritière Estelle (qui s'apprête à fêter ses 10 ans) et son petit frère le prince Oscar (bientôt 6 ans).