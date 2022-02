Victoria de Suède au bord du divorce avec Daniel ? La Cour royale répond enfin

S'appuyant sur plusieurs sources soit-disant bien renseignées, y compris des "amis" et un garde du corps, le média Stoppa Pressarna avance que peu avant Noël, la princesse héritière aurait eu connaissance d'un "incident" survenu au cours de son mariage. Tout en entamant une thérapie de couple, Victoria de Suède aurait fait part de ses problèmes personnels à son père, le roi Carl XVI Gustaf. Ce dernier aurait apporté son soutien à sa fille aînée et héritière dans l'éventualité d'un divorce, contrairement à la reine Sofia, qui y serait opposée et ferait tout pour réconcilier les époux. Une vive rumeur depuis relayée par certains médias généralistes suédois, et même à l'étranger, notamment par le quotidien espagnol El Pais.

Pour rappel, la princesse Victoria a commencé à fréquenter Daniel Westling, son ancien coach sportif, en 2002. Les fiançailles du couple avaient été annoncées par le palais royal en 2009 et un fastueux mariage avait été célébré à Stockholm le 19 juin 2010. Deux enfants sont ensuite nés : la princesse héritière Estelle (qui s'apprête à fêter ses 10 ans) et son petit frère le prince Oscar (bientôt 6 ans).