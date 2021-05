Victoria de Suède : Princesse en famille, Estelle et Oscar trop craquants

Victoria de Suède est aussi une influenceuse ! Elle compte des centaines de milliers d'admirateurs, qui suivent ses activités sur les réseaux sociaux. De nouvelles photos de la princesse y ont été publiées. Elle y pose en compagnie de son mari, le prince Daniel, et de leurs deux enfants.

Ces portraits de famille ont été postés le week-end dernier, sur le compte Instagram de la famille royale de Suède, suivi par près de 500 000 followers. La princesse Victoria de Suède y apparait aux côtés de son mari, le prince Daniel, et leurs deux enfants, Estelle et Oscar (9 et 5 ans). La petite famille a posé dans les jardins du Château de Haga, à Göteborg.

"Un printemps tant attendu s'est épanoui dans toute sa splendeur et la Pentecôte, le temps de l'enlèvement [en christianisme, la montée des croyants vers le Paradis, NDLR], est arrivée. Avec ces photos d'une Haga verte, le couple de la princesse héritière veut souhaiter à tous une joyeuse Pentecôte", écrit le compte Instagram de la famille royale en légende de la publication.