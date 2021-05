Mary de Danemark : Princesse et maman stylée pour la confirmation de son fils, le prince Christian

Comme les reines Letizia d'Espagne ou Maxima des Pays-Bas, Mary de Danemark jouit du statut d'icône mode ! Ainsi, chaque apparition publique de la princesse suscite son lot de réactions. Ses admirateurs ont unanimement applaudi sa tenue portée ce samedi 15 mai 2021, jour spécial pour la famille royale danoise...

Ce samedi, Mary de Danemark, son mari le prince Frederik et leurs quatre enfants, les princes Christian, Isabella, et les jumeaux Vincent et Josephine (15, 14 et 10 ans) étaient attendus à l'église du château de Fredensborg. Ils y ont célébré la confirmation de l'aîné de la famille, Christian. L'événement devait avoir lieu au printemps 2020 mais avait été repoussé à cause de la pandémie de Covid-19 et l'interdiction de rassemblements. À ce jour, ils sont limités à 50 personnes pour des événements en extérieur et 10 pour des rassemblements en lieu clos. La mesure ne s'applique pas aux services religieux, messes, veillés de prières, mariages, baptêmes et obsèques, de l'église luthérienne danoise et d'autres religions.

Ainsi, 25 invités, dont faisait également partie la reine Margrethe II, ont pu assister à la confirmation du prince Christian, présidé par le confesseur royal, Monseigneur Henrik Wigh-Poulsen. Une petite foule s'est rassemblée sur le parvis de l'église du château de Fredensborg. La famille royale danoise l'a saluée à son arrivée et à son départ.

Mary inspire ses filles, les princesses Isabelle et Josephine.

Pour ce grand jour, Mary de Danemark avait évidemment sorti le grand jeu... à petit prix ! La monarque portait une robe bleu marine à pois blancs de la marque Iris & Ink, vendue 92 euros. Une pochette Prada et des souliers beiges Gianvito Rossi complétaient son look du jour.

Ses filles Isabelle et Josephine se sont inspirées d'elle pour les couleurs. De blanc cassé vêtue, la princesse Isabelle, était habillée d'un blazer et d'un pantalon blanc cassé InWear. Sa petite soeur avait enfilé une veste et un sac en tweed blanche Pili Carrera, une jupe bleu marine à pois blancs et des sandales Manuela de Juan.

Le prince Christian de Danemark, comte de Monpezat, est le fils aîné du prince héritier Frederik et de son épouse, la princesse héritière Mary. L'adolescent figure en deuxième position dans l'ordre de succession au trône ; il règnera en tant que Christian XI, après son père, futur Frédéric X.

L'église du château de Fredensborg a ainsi accueilli la confirmation d'un nouveau membre de la famille royale danoise. Avant le prince Christian, sa grand-mère la reine Margrethe II (le 1e avril 1955), son père, le prince héritier Frederik (le 28 mai 1981, à l'âge de 13 ans), ainsi que ses cousins, les princes Nikolai et Felix (fils du prince Joachim et son ex-épouse, Alexandra, comtesse de Frederiksborg), y ont aussi été confirmés.