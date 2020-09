Frederik et Mary de Danemark, portrait de rentrée à 6 : les enfants ont grandi !

Avant de faire sa rentrée, la petite famille s'est offert une joyeuse séance photo estivale. Le 31 août 2020, une nouvelle série de photos montrant le prince Frederik, son épouse Mary et leurs quatre enfants, Christian (14 ans), Isabella (13 ans), Josephine et Vincent (9 ans), a été dévoilée sur le compte Instagram officiel de la famille royale danoise. L'occasion de voir la jolie complicité qui lie parents et enfants.

"Puis un autre été passa. ⁣Nous l'avons tous les six apprécié dans tout le Danemark, et ici, le dernier jour d'été de l'année, nous envoyons une salutation de fin d'été", a-t-il été indiqué en légende de cette publication. Robes d'été, chemises pastel, sandales et baskets : sur les clichés, la famille prend la pose en extérieur dans une ambiance décontractée, bras dessus bras dessous. Le prince Frederik n'a pas seulement passé ses vacances d'été au Danemark, puisqu'il a également passé quelques jours dans le Sud de la France, au château familial de Cayx, où il a pu retrouver son frère Joachim. Celui-ci venait de sortir de l'hôpital universitaire de Toulouse après avoir été victime d'un AVC.