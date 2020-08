Joachim de Danemark : Après l'AVC, photo rassurante et soutien de son frère

Le prince Joachim de Danemark reprend progressivement du poil de la bête. Victime d'un AVC le 24 juillet alors qu'il passait des vacances en France au château de Cayx, propriété de la famille royale dans le Lot - terre d'origine de son père d'origine française, Henrik de Danemark -, il avait pu quitter le CHU de Toulouse le 3 août. Sur Instagram, on a pu découvrir une photo de lui, en compagnie de son frère, Frederik de Danemark.

Sur le compte Instagram officiel de la famille royale danoise, mercredi 12 août 2020, on a donc pu voir une photo prise sur la terrasse du château de Cayx. Le prince Joachim (51 ans, plus jeune fils de la reine Margrethe II et de son mari, le prince consort Henrik), pose en t-shirt blanc, l'air légèrement amaigri mais avec un mince sourire aux lèvres, en compagnie de son frère, le prince héritier Frederik (52 ans). Tous deux partageaient un petit-déjeuner dans la décontraction après la frayeur causée par l'hospitalisation de Joachim.

En légende de cette photo, on peut lire : "Son Altesse Royale le prince héritier est rentré de France hier, où il a rendu visite à son frère son Altesse le prince Joachim, son Altesse la princesse Marie et leurs deux enfants au château de Cayx. Le prince Joachim se remet bien, mais a toujours besoin de calme autour de lui." Depuis 2008, il est remarié à Marie Cavallier et le couple a eu deux enfants : Athena (8 ans) et Henrik (11 ans) de Danemark. De son premier mariage avec Alexandra Manley, Joachim est aussi le papa de Nikolai (20 ans) et Felix de Danemark (18 ans).