Marie et Joachim de Danemark : Inquiets pour Henrik, ils ont quitté Paris

Inquiets pour la santé de leur fils Henrik, le prince Joachim et son épouse Marie ont décidé de rentrer au Danemark. Comme l'a expliqué un communiqué officiel de la Cour royale danoise, ce 24 mars 2020, le fils cadet de la reine Margrethe II et sa famille ont pris la décision de quitter Paris où ils résidaient depuis le mois de septembre dernier. Arrivé lundi, le prince Henrik, 10 ans, a été admis au Rigshospitalet de Copenhague pour des problèmes respiratoires liés à une bronchite asthmatiforme. Le jeune garçon a été testé négatif au coronavirus.

"Compte tenu de l'état du prince Henrik, les parents ont trouvé très rassurant de le faire soigner au Rigshospitalet, où le personnel suit le prince depuis plusieurs années", a précisé le communiqué royal, ajoutant que la famille s'était installée au palais Amalienborg. En septembre 2019, le prince Joachim avait entamé une formation d'élite au Centre des hautes études militaires de Paris, sur invitation spéciale d'Emmanuel Macron, embarquant avec lui son épouse Marie et leurs deux enfants, Athena (8 ans) et Henrik.

Un retour aux sources pour la princesse Marie, née Cavallier dans la capitale française. Dans une interview accordée à Paris Match en décembre dernier, elle avait confié son bonheur de voir ses enfants apprendre le français dans une école bilingue : "Apprendre dans une autre langue, huit heures par jour, est fatigant. Au Danemark, les journées à l'école sont plus courtes (...). Mais je ne les ai jamais entendus se plaindre (...). Et ici, ils me parlent français. J'en suis particulièrement heureuse."

La famille royale réunie à Copenhague

Le prince Frederik, grand frère du prince Joachim, a quant à lui décidé de faire rapatrier ses enfants de Suisse, où ils étaient scolarisés pour douze semaines dans la prestigieuse école internationale Lemania-Verbier. Face à la menace du coronavirus, l'héritier au trône et son épouse, la princesse Mary, ont fait revenir prématurément leurs quatre enfants à Copenhague : le prince Christian (14 ans), la princesse Isabella (12 ans), le prince Vincent (9 ans) et la princesse Joséphine (9 ans).