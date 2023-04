Margrethe de Danemark remise de son opération : toute sa famille enfin réunie... la fin des tensions ?

En effet, tout aussi souriant que son aîné, Joachim a posé aux côtés de sa mère, ses quatre enfants avec lui. Plutôt rares, tous ont en tout cas beaucoup grandi. Et si Nikolai et Felix, qui ont 23 et 20 ans, sont désormais de vrais adultes, Henrik et Athena (13 et 11 ans), nés quant à eux du mariage du prince avec la Française Marie, semblent désormais entrés dans l'adolescence. D'ailleurs, difficile d'ignorer la grande ressemblance entre la princesse et sa cadette, vêtue pour l'occasion d'une adorable jupe à carreaux Jacadi !

Mary et Marie, une bataille de looks !

De l'autre côté du balcon, le prince Frederik était également accompagné de ses quatre enfants, Christian, 17 ans, Isabella, 16 ans, Vincent et Joséphine, 12 ans. Et les plus fins observateurs ont pu remarquer que la cadette portait une robe... de sa grande soeur, un adorable détail qui prouve leur belle proximité. Dernières invitées, les princesses Mary et Marie, qui se sont livrées, comme à chacune de leurs apparitions, à une bataille de styles.

Vêtue d'un tailleur rose saumon signée Armani, la princesse Marie rayonnait de mille feux, notamment grâce à des bijoux hors de prix : sa broche, signée Mauboussin, valait plus de 10 000 euros ! Sa belle-soeur d'origine australienne avait quant à elle choisi un tailleur gris et une blouse blanche, une tenue très classe accompagnée de boucles d'oreilles simples en perles.

A noter que cette réunion, qui n'avait pas eu lieu depuis la pandémie, ne devrait pas se reproduire tout de suite : en effet, le prince Joachim et la princesse Marie s'envoleront dans quelques semaines pour Washington, où ils vont habiter pendant plusieurs années après avoir vécu à Paris ces derniers temps.