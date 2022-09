Joachim du Danemark : Ses enfants privés de titre royal et "maltraités", le prince sous le choc !

En effet, marié une première fois avec une banquière sino-autrichienne, Alexandra Manley, il avait eu deux fils, Nikolai et Felix (23 et 20 ans), tous deux mannequins. Divorcé, il avait rencontré la Française Marie Cavallier qu'il a épousée en mai 2008 avant la naissance de deux nouveaux enfants, Henrik (13 ans) et Athena (10 ans et demi).

Quatre enfants qui n'ont pas vraiment compris cette différence de traitement entre eux et leurs cousins (Christian, 16 ans, Isabella, 15 ans, Vincent et Joséphine, 11 ans), les enfants du prince héritier Frederik, qui, eux, resteront princes et princesses. "Je peux dire que mes enfants sont bouleversés, a confié leur père quelques heures plus tard à un autre média local. Ils ne savent pas vraiment sur quel pied danser. Ce qu'ils doivent penser. Pourquoi leur identité leur a-t-elle été retirée ainsi ? Pourquoi doivent-ils être punis de cette manière ?".

Des mots forts pour ce papa qui a répété qu'on lui "avait donné cinq jours pour prévenir [ses] enfants que leur identité allait leur être retirée". "Je suis tellement, tellement triste de les voir à ce point dans l'incompréhension de ce qui est en train de se passer au-dessus de leur tête", a-t-il raconté.

La maison royale, quant à elle, a répliqué que la décision avait en réalité été prise pour le bonheur des quatre enfants. "Avec cette décision, Sa Majesté voudrait permettre à ses 4 petits-enfants de vivre leur vie sans avoir à prendre en considération les enjeux formels de la couronne danoise et ce que l'institution implique", explique le communiqué, qui précise que de nombreuses familles royales voisines ont fait de même, notamment en Suède il y a trois ans.