Prince Felix devient mannequin comme son grand frère, le prince Nikolai

Kate Middleton, la reine Letizia d'Espagne, Rania de Jordanie... Les membres de familles royales sont les nouvelles icônes mode ! Le prince Felix du Danemark se joint au mouvement. Comme son grand frère Nikolai, l'adolescent se lance dans le mannequinat.

Et c'est pour une enseigne danoise que Felix a fait son premier shoot ! Le fils du prince Joachim et de son ex-épouse, Alexandra Manley, est le visage de la nouvelle collection de la marque de bijoux Georg Jensen. Il pose sur une série de portraits en noir et blanc, portant les bracelets et colliers de cette nouvelle gamme.

Le prince Felix en a même célébré le lancement, la semaine dernière, lors d'une soirée à Copenhague.