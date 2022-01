Nikolaï du Danemark : Le jeune prince défile et fait sensation à la Fashion Week

Kate Middleton, Meghan Markle, Letizia d'Espagne, Victoria de Suède... Les membres de familles royales jouissent aussi du statut d'icône mode ! Nikolaï du Danemark consolide le sien en enchaînant les défilés. Le fils aîné du prince Joachim mène une brillante carrière de mannequin et s'est encore distingué lors de la Fashion Week de Paris.

C'est justement pour une marque danoise que Nikolaï a défilé ! Jeudi 20 janvier 2022, le jeune homme de 22 ans a conclu la présentation de Rains. L'enseigne et sa directrice de création Tanne Vinter ont présenté sa collection automne-hiver 2022-2023 baptisée "We Come In Peace" ("Nous venons en paix") en tout début d'après-midi au Palais de Tokyo, dans le 16e arrondissement. Parmi les invités, figuraient les rappeurs Eddy de Pretto et Octavian, ainsi que le comédien Fary.

Les spectateurs ont suivi avec attention les passages successifs des mannequins, modèles dont faisait partie Nikolaï du Danemark. Il a conclu le défilé Rains en sortant des coulisses, habillé d'une longue doudoune rose, d'un t-shirt et d'un pantalon en nylon noirs.

Cheveux bruns plaqués vers l'arrière, le prince danois a fait sensation.