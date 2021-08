Margrethe II de Danemark : Vacances avec Joachim et les petits-enfants dans le Lot

Margrethe II de Danemark est la veuve du prince Henrik, décédé en 2018. Ce dernier, Français, est né Henry Laborde de Monpezat. Le couple avait acquis le château de Cayx, dans la commune de Luzech, ainsi que les domaines viticoles alentours en 1974. L'endroit n'avait pas été choisi au hasard, puisque la maison natale du prince consort se trouvait à seulement 15 kilomètres de là !

En 1975, la reine et son époux avaiit choisi de restaurer le domaine et d'y planter de la vigne. Plus de quarante ans plus tard, le château est un véritable havre de paix et produit de grands crus. Nul doute qu'il tienne une place spéciale dans le coeur de Margrethe II de Danemark : elle s'y était rendue l'an dernier, en pleine pandémie de Covid-19, malgré les restrictions sanitaires !