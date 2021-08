Diaporama Margrethe II de Danemark : Vacances avec Joachim et les petits-enfants dans le Lot

1 / 15 Margrethe II de Danemark : Vacances avec Joachim et les petits-enfants dans le Lot

2 / 15 La reine Margrethe de Danemark lors d'une conférence de presse au Parlement à Torshavn dans le cadre de son voyage aux îles Féroé.

3 / 15 Prince Joaquim de Danemark, ses enfants, le prince Henrik et la princesse Athena et sa mère, la reine Margrethe II.

4 / 15 La reine Margrethe II de Danemark arrive à Aalborg à bord du navire royal Dannebrog, le 26 juillet 2021.

5 / 15 Le prince Henrik de Danemark le 16 avril 2017 au balcon du palais de Marselisborg près d'Aarhus pour le 77e anniversaire de son épouse la reine Margrethe II de Danemark. Le prince est décédé le 13 février 2018.

6 / 15 La reine Margrethe II de Danemark célébrait le 16 avril 2019 son 79e anniversaire au palais Marselisborg à Aarhus en compagnie du prince Frederik, de la princesse Mary et de leurs enfants le prince Christian, la princesse Isabella, le prince Vincent et la princesse Josephine, et en présence de plusieurs centaines de leurs compatriotes.

7 / 15 Célébrations au balcon du palais royal à Copenhague le 16 avril 2015 pour les 75 ans de la reine Margrethe II de Danemark.

8 / 15 Frederik de Danemark avec ses filles Josephine et Isabella. La reine Margrethe II de Danemark célébrait le 16 avril 2019 son 79e anniversaire au palais Marselisborg à Aarhus en compagnie du prince Frederik, de la princesse Mary et de leurs enfants le prince Christian, la princesse Isabella, le prince Vincent et la princesse Josephine, et en présence de plusieurs centaines de leurs compatriotes.

9 / 15 La reine Margrethe II de Danemark arrive à Aalborg à bord du navire royal Dannebrog, le 26 juillet 2021. Le yacht royal danois Dannebrog navigue à nouveau, après des problèmes de moteur plus tôt en juillet.

10 / 15 La reine Margrethe II de Danemark et son mari le prince consort Henrik lors d'une séance photo précédant la conférence de presse de la monarque à l'occasion du jubilé de ses 40 ans de règne, au palais d'Amalienborg (Copenhague), le 10 janvier 2012.

11 / 15 La princesse Josephine et la princesse Isabella. La reine Margrethe II de Danemark célébrait le 16 avril 2019 son 79e anniversaire au palais Marselisborg à Aarhus en compagnie du prince Frederik, de la princesse Mary et de leurs enfants le prince Christian, la princesse Isabella, le prince Vincent et la princesse Josephine, et en présence de plusieurs centaines de leurs compatriotes.

12 / 15 La reine Margrethe de Danemark visite les îles Féroé le 18 juillet 2021.





13 / 15 La reine Margrethe II de Danemark visite l'école Askov Højskole à Vejen dans le cadre de son voyage officiel dans la ville, le 6 août 2021.

14 / 15 Dimanche 15 mai 2011, la reine Margrethe de Danemark contribuait activement au succès du gala de son amie Susanne Heering !