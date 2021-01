Joachim et Marie de Danemark : Nouvelles photos de la princesse Athena, 9 ans déjà !

C'est les pieds dans la neige que la princesse Athena a célébré ses 9 ans ! Le 24 janvier 2021, le cour danoise a marqué l'anniversaire de la fillette en partageant plusieurs photos prises il y a peu, lorsque Paris était enneigée. Sa mère, la princesse Marie de Danemark, a elle-même réalisé ces quelques clichés d'hiver... Une démarche qui n'est pas sans rappeler les traditionnels portraits de famille que Kate Middleton dévoile chaque année pour les anniversaires de ses enfants.

Jeans, doudoune et bottes fourrées : c'est visiblement ravie que la jeune Athena a profité de la fine couche de neige qui a recouvert la capitale il y a quelques jours. Le décor idéal pour improviser une séance photo dans le jardin avec maman ! En septembre dernier, c'était Athena qui avait joué les photographes amateurs en immortalisant ses parents pour leurs 12 ans et demi de mariage, une étape importante pour les couples danois.

Depuis le mois de septembre 2019, Joachim de Danemark, son épouse la princesse Marie et leurs deux enfants, Athena et Henrik (11 ans), sont installés à Paris, où le prince officie en tant que nouvel attaché de défense à l'ambassade du Danemark. Une nouvelle vie en France non seulement fatigante pour les enfants, mais également marquée l'été dernier par une belle frayeur, puisque le prince Joachim a été victime d'un AVC alors qu'il profitait de ses vacances en famille au château familial de Cayx (dans le Lot). Marie, Athena et Henrik étaient présents, de même que les princes Nikolai et Felix (21 et 18 ans), les fils aînés de Joachim, nés de son premier mariage avec Alexandra Manley.