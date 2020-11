Joachim de Danemark remis de son AVC : portrait intime avec Marie pour un anniversaire spécial

Après s'être fait une belle frayeur l'été dernier, l'heure est à la célébration pour Joachim de Danemark. Ce 25 novembre 2020, le prince fête en effet ses 12 ans et demi de mariage avec Marie Cavallier. L'occasion pour le couple, installé en France avec ses deux enfants, Henrik et Athena (11 et 8 ans), de partager un nouveau portrait sur le compte Instagram officiel de la cour danoise. Mais pourquoi donc faire de ce demi-anniversaire un événement ? Au Danemark, il est coutume de célébrer trois dates : les 12 ans et demi, les noces de cuivre, puis les 25 et 50 ans de mariage.

Emmitouflés dans leurs manteaux d'hiver, le prince Joachim et son épouse Marie ont pris la pose en extérieur, à Paris, où ils vivent depuis plus d'un an. Un joli portrait réalisé, non pas par un photographe professionnel, mais par leur fille la princesse Athena ! Une vidéo souvenir du mariage, célébré le 24 mai 2008 dans le village de Moegeltoender, a également été relayée sur Instagram. Il s'agissait de secondes noces pour le Danois puisqu'il a été marié une première fois à Alexandra Manley, la mère de ses fils aînés, les princes Nikolai et Felix (21 et 18 ans).

Nul doute que cet anniversaire s'accompagne d'une émotion toute particulière pour Joachim de Danemark, qui se remet d'un AVC survenu en juillet dernier, alors qu'il profitait de ses vacances d'été dans le Sud de le France. Entourée de son épouse et ses quatre enfants, le prince de 51 ans était dans le château familial de Cayx (dans le Lot), lorsqu'il a été hospitalisé d'urgence à Toulouse. Opéré avec succès et remis sans séquelles, Joachim est finalement rentré à Paris pour prendre son poste d'attaché de défense à l'ambassade du Danemark, en septembre dernier.