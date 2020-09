Joachim de Danemark : Après son AVC, le prince de retour à Paris

Un peu plus d'un mois après son AVC, Joachim de Danemark s'apprête à reprendre le travail. Comme l'a confirmé le magazine allemand Bunte, le 10 septembre 2020, le prince va bel et bien prendre son nouveau poste à l'ambassade du Danemark à Paris, pour lequel il a suivi une formation spéciale l'an dernier. Remis de sa soudaine hospitalisation le 24 juillet dernier, survenue alors qu'il était en vacances dans le Sud de la France, le Danois de 51 ans est de retour dans la capitale avec son épouse Marie et leurs deux enfants.

Henrik et Athena (10 et 8 ans) ont déjà fait leur rentrée dans leur école bilingue parisienne, mais leur papa attend la mi-septembre pour commencer son nouveau travail, celui d'attaché de défense à l'ambassade du Danemark. Le prince Joachim devait initialement entrer en fonction le 1er septembre, donc il est pour le moment remplacé par un assistant. Voilà déjà un an que la petite famille est installée à Paris puisque, pour ce nouveau poste officiel, le fils de la reine Margrethe II a suivi une année de formation au Centre des hautes études militaires (CHEM) et à l'Institut des hautes études de la Défense nationale (IHEDN) à l'École militaire.

Le prince Joachim et ses proches se sont fait une belle frayeur fin juillet, alors qu'ils profitaient de leurs vacances d'été dans le château de Cayx (Lot), qui appartient à la famille royale danoise depuis de nombreuses années. Le Danois a été transporté d'urgence au centre hospitalier universitaire de Toulouse pour y être opéré d'un caillot sanguin dans le cerveau. "Les médecins estiment que le prince Joachim n'aura pas de séquelles physiques ou autres conséquences du fait du caillot sanguin, avait rapidement rassuré la cour royale. Le caillot sanguin était dû à une dissection soudaine d'une artère, et l'équipe médicale de l'hôpital estime que le risque de récidive sera très faible une fois l'artère guérie."