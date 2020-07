Prince Nikolai de Danemark : Le jeune mannequin de retour en France pour l'été

Ces vacances d'été sont certainement l'occasion pour la famille de se remettre de ses émotions après un confinement plutôt inquiétant. Installés à Paris depuis septembre 2019, le prince Joachim, la princesse Marie et leurs deux enfants avaient quitté la France et retrouvé le Danemark pour y faire hospitaliser leur fils Henrik, souffrant de problèmes respiratoires. Le jeune prince, affaibli par une bronchite asthmatiforme, avait finalement été testé négatif au coronavirus. La famille avait ensuite regagné son domicile parisien en mai dernier, avant d'embarquer sandales et maillots pour passer l'été dans le Sud de la France.

Nikolai, le prince mannequin

Le prince Joachim semble toujours aussi proche de ses fils Nikolai et Felix. Peu de temps après s'être installé à Paris pour sa carrière, il avait eu le plaisir d'y recevoir son aîné : "Nikolai est venu passer dix jours pour la Fashion Week. Il est mannequin et défile notamment pour Dior et Burberry, avait confié le prince de 51 ans à Paris Match en décembre dernier. Mais tout est clair dans sa tête (...), l'important, ce sont ses études d'économie. Felix, lui, est encore à l'école."

Depuis plus de deux ans, le prince Nikolai est en couple avec son ancienne camarade de lycée Benedikte Thoustrup, fille du patron d'une des plus grandes banques danoises (Sydbank). Après avoir vécu à distance au début de leurs études, les deux amoureux ont emménagé ensemble en août 2019 dans l'appartement dont Nikolai dispose à Amalienborg, le complexe royal au coeur de Copenhague.