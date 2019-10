Mary et Marie de Danemark : Les princesses réunies à Paris pour une soirée chic

L'agenda de ce voyage officiel est pour le moins chargé. Depuis le 7 octobre 2019, le prince Frederik et la princesse Mary de Danemark sont à Paris pour trois jours de visite visant à resserrer les liens entre la France et le Danemark. Mardi soir, le prince Joachim et son épouse, la Française Marie, qui résident désormais à Paris, ont également pris part au grand dîner organisé à l'Hôtel de Ville, en l'honneur de la famille royale danoise.

Dans le cadre somptueux qu'offre le monument parisien, la princesse Mary et son époux, le fils aîné de la reine Margrethe II (79 ans), ont fait une arrivée remarquée parmi les nombreux invités. Née en Tasmanie, Mary Donaldson, nom de jeune fille, a fait un élégant clin d'oeil à son pays natal en portant une robe raffinée de la marque australienne Moss & Spy. Frederik de Danemark a ainsi retrouvé son petit frère Joachim et son épouse Marie, elle-même native de Paris et à présent installée en France pour une année, avant de prendre place à table. Toute aussi élégante, celle qui est devenue danoise par son mariage avec le second fils de la monarque scandinave était quant à elle vêtue d'une robe longue décolletée aux détails brodés.

Plus tôt dans la journée, toujours à Paris, c'est seule que la princesse Mary a visité la résidence pour personnes âgées Korian Monceau. Lundi, premier jour de visite, c'est en compagnie de son mari qu'elle a rencontré Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étranges et de l'Europe, pour un séminaire sur la santé organisé à La Défense. Après un détour par l'Hôpital européen Georges-Pompidou AP-HP, elle était de retour à La Défense pour assister à une réception célébrant les 30 ans de la Grande Arche. Mercredi, Mary de Danemark a retrouvé Brigitte Macron et Valérie Pécresse pour visiter la cité scolaire Alphonse de Lamartine, dans le 9e arrondissement de Paris.