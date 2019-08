Princesse Mary : Sa rentrée en beauté, après un fantastique été en famille

Une sortie qui avait des airs de fin de vacances, après un très bel été en famille.

Le prince Frederik, la princesse Mary et leurs quatre enfants, le prince Christian (13 ans), la princesse Isabella (12 ans) et les jumeaux le prince Vincent et la princesse Josephine (8 ans), avaient entamé la trêve de la plus classique des manières, rejoignant la reine Margrethe II au château de Grasten, sa résidence estivale, où a lieu chaque année la séance photo organisée avec la presse.

Ils ont ensuite embarqué à bord du yacht royal, le Dannebrog, pour un nouveau périple touristique le long des côtes danoises. Leur première escale leur a permis de découvrir le travail de souffleurs de verre et de menuisiers et de s'y initier, mais aussi de visiter la maison de l'explorateur polaire Knud Rasmussen. La famille princière a ensuite fait une halte à Kongsøre, fief du Frømmanskorpset, l'unité d'élite de la Marine danoise dans laquelle le prince Frederik a fait ses classes il y a une vingtaine d'années. "J'ai eu le plaisir de montrer à ma famille mon ancien lieu de travail", s'est-il félicité sur Instagram, où des images de la course d'orientation, du parcours du combattant et des baignades auxquels le couple et ses enfants se sont adonnés ont été partagées.