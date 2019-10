Brigitte Macron et Mary de Danemark se retrouvent à Paris avec style

En juin 2019, lorsque Brigitte Macron et Mary de Danemark s'étaient rendues au Centre Pompidou, à Paris, pour visiter l'exposition de la sculptrice danoise Sonja Ferlov Mancoba, il faisait beau et chaud. La première dame française était apparue lumineuse en rose, tandis que la princesse danoise avait opté pour du blanc. L'ambiance était tout autre pour leurs retrouvailles, quatre mois plus tard, à Paris.

Brigitte Macron et Mary de Danemark avaient rendez-vous ce mercredi 9 octobre 2019 à la cité scolaire Alphonse-de-Lamartine, située dans le 9e arrondissement, avec la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse. Une table ronde avec des lycéens, autour de la lutte contre le harcèlement scolaire, et une rencontre avec les élèves de la section danoise ont notamment été organisées. Un accueil chaleureux a été réservé à Brigitte Macron et Mary de Danemark par les élèves, comme l'atteste la vidéo publiée sur Instagram par le chef de cabinet de la première dame française, Tristan Bromet.

L'épouse d'Emmanuel Macron y apparaît très sobre, habillée d'un manteau noir boutonné, et chaussée d'élégants escarpins. Mary de Danemark, touchée par la ferveur des adolescents, est quant à elle habillée d'un pull à col cheminée blanc, d'une jupe style écossais et est chaussée d'escarpins bordeaux assortis. Sa tenue automnale est complétée par une pochette de la même teinte.