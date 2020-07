Joachim de Danemark opéré d'un AVC : le prince aura-t-il des séquelles ?

Mais pourquoi le Danois a-t-il donc été opéré dans le Sud de la France ? Depuis le début de l'été, le prince Joachim, ses aînés Nikolai et Felix (20 et 18 ans), ainsi que son épouse française Marie et leurs deux enfants Henrik et Athena (10 et 8 ans), profitaient de vacances dans le Lot. Dès la fin juin, le clan recomposé avait en effet regagné le magnifique château de Cayx qui appartient à la famille royale danoise depuis de nombreuses années.

Un couple princier à Paris

Excepté un aller-retour au Danemark pendant le confinement pour soigner leur fils Henrik, le prince et sa famille vivent à Paris depuis le mois de septembre 2019. Colonel de réserve, Joachim de Danemark y a passé une année de formation au Centre des Hautes études militaires (CHEM) et à l'Institut des Hautes Études de la Défense nationale (IHEDN) à l'École militaire. Si son état de santé le lui permet, il doit prendre ses fonctions à la rentrée comme attaché de défense à l'ambassade du Danemark à Paris.

Marie Cavallier - son nom de jeune fille - est certes née à Paris, mais elle n'avait plus vécu en France depuis près de trente ans. Un retour aux sources qu'elle se disait ravie de partager avec ses enfants franco-danois dans une interview accordée à Paris Match en décembre dernier.