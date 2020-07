Joachim de Danemark opéré en France : le prince dans un état "stable"

Joachim, dont le père Henrik de Danemark était également d'origine française, est le frère cadet du prince héritier Frederik, 52 ans, appelé à succéder à sa mère, âgée de 80 ans. Remarié, il a deux fils de sa première union, l'étudiant et mannequin Nikolai, 20 ans, et Felix, 18 ans. Ce parfait francophone a également deux enfants avec la princesse Marie : Henrik, 10 ans, et Athena, 8 ans.

Colonel de réserve, il vient de passer une année de formation à Paris au Centre des Hautes études militaires (CHEM) et à l'Institut des Hautes études de la Défense nationale (IHEDN) à l'Ecole militaire. Il doit prendre ses fonctions à la rentrée comme attaché de défense à l'ambassade du Danemark à Paris. Depuis le début de l'été, le prince, son épouse et leurs enfants profitent de congés dans le Lot, dans le magnifique château de Cayx qui appartient à la famille royale danoise.