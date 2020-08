Joachim de Danemark victime d'un AVC : un "choc" pour son fils Nikolai

Pour sa convalescence, il a pu compter sur le soutien de ses fils Nikolai et Felix (18 ans), nés de son premier mariage avec Alexandra Manley, mais aussi sur la présence de son épouse Marie et de leurs deux enfants, Henrik et Athena (10 et 8 ans). Son grand frère, le prince héritier Frederik, était lui aussi dans le Sud de la France. Reste à voir si le prince Joachim et Marie reprendront leur vie d'expatriés à Paris à la rentrée...

Un mannequin et étudiant "passionné"

Pour le moment, place au repos et à la fête pour les 21 ans du prince Nikolai, qu'il espère célébrer avec "une bonne soirée avec [sa] famille et [ses] amis les plus proches". Sous peu, le jeune homme fera sa rentrée à la Copenhagen Business School (CBS), où il étudie depuis 2019 l'administration des affaires et la gestion des services. Une voie qui lui convient, après s'être brièvement essayé à des études militaires au sein de l'école Haerens Sergentskole de Varde. Le prince se dit "passionné" par l'enseignement de son école de commerce et prévoit de faire une partie de son cursus à l'étranger. Un désir d'expérience en dehors des frontières du Danemark qu'il met pour le moment entre parenthèses, crise sanitaire oblige...

Pour ce qui est de sa carrière de mannequin déjà florissante, avec des apparitions remarquées sur les podiums de Burberry et Dior ces dernières saisons, le prince Nikolai espère pouvoir continuer d'"équilibrer" études et défilés. Le beau Danois a en revanche gardé le silence sur sa romance avec son ancienne camarade de lycée Benedikte Thoustrup, avec qui il vit à Copenhague.