Joachim de Danemark remis de son AVC, mais marqué "pendant encore longtemps"

Voilà près de trois mois que le prince Joachim de Danemark se remet de son AVC, survenu alors qu'il profitait de ses vacances d'été en famille en France, dans le château de Cayx (Lot). Après son hospitalisation à Toulouse, le fils de reine Margrethe II a finalement pu regagner Paris et prendre son nouveau poste d'attaché de défense à l'ambassade du Danemark. C'est dans ses bureaux de la capitale qu'il a reçu la chaîne de télévision publique danoise DR, le temps d'une interview diffusée le 15 novembre 2020. L'occasion pour le Danois de 51 ans de donner de ses nouvelles.

"Ma santé est bonne et j'ai le moral", le prince a-t-il d'emblée rassuré, comme l'a rapporté le magazine Point de vue. "Mais je dois dire que c'est un événement sur lequel je travaille toujours et probablement pendant encore longtemps." Sa famille s'est elle aussi fait une belle frayeur en juillet dernier, d'autant que Joachim de Danemark était bien entouré à Cayx : son épouse Marie et leurs deux enfants Henrik et Athena (11 et 8 ans) étaient présents, de même que Nikolai (21 ans) et Felix (18 ans), ses aînés issus de son premier mariage avec Alexandra Manley. "Il n'y a pas que moi et ma santé physique qui ont été affectés. Ma femme, mes enfants et mes proches, nous avons tous été touchés. C'est pourquoi ma famille fait partie intégrante de ma guérison." Le frère du prince héritier Frederik est aujourd'hui "reconnaissant d'être en vie" : "Nous remercions notre Créateur pour chaque jour passé ensemble."

Début septembre, Joachim, Marie et leurs deux enfants ont pu regagner leur appartement parisien. La petite famille s'est installée en France en septembre 2019, puisque le prince a d'abord suivi une année de formation au Centre des hautes études militaires (CHEM) et à l'Institut des hautes études de la Défense nationale (IHEDN) à l'École militaire avant de rejoindre son ambassade. Henrik et Athena ont quant à eux pris leurs marques dans une dans leur école bilingue parisienne. Une nouvelle vie dans l'Hexagone dont ils sont ravis et ce, malgré la pandémie : "Nous aimons être ensemble ici, dans notre petite vie à Paris. D'autant qu'avec le coronavirus, les interactions avec l'extérieur sont très réduites", Joachim de Danemark a-t-il commenté.