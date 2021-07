Felix de Danemark fête ses 19 ans ! Nouvelle photo du jeune prince, qui a tout d'un mannequin

Il n'y a pas que le prince George de Cambridge qui fête son anniversaire ce jeudi 22 juillet 2021 ! Du côté du Danemark également, un prince un peu plus âgé souffle ses bougies : il s'agit du prince Felix, comte de Monpezat, le fils du prince Joachim et de sa première épouse Alexandra Manley, qui célèbre ses 19 ans. L'occasion pour la maison royale danoise de dévoiler un nouveau portrait du jeune homme sur son compte Instagram officiel.

Sur le cliché, le prince Felix prend la pose allongé dans l'herbe, la mèche ensoleillée et le sourire aux lèvres. Le jeune homme pourrait tout à fait se lancer dans une carrière de mannequin et ainsi marcher dans les pas de son grand frère le prince Nikolai (bientôt 22 ans), qui a déjà défilé pour la maison Dior à Paris. Felix de Danemark suit déjà les traces de son aîné puisque, comme lui, il se lance dans une carrière militaire.

Le 23 juin dernier, entouré de ses deux parents et de son frère, le prince Felix a reçu son diplôme de fin d'études secondaires du lycée Gammel d'Hellerup, au nord de Copenhague. Bien qu'ils soient divorcés depuis maintenant seize ans, le prince Joachim et son ex-femme la comtesse Alexandra entretiennent de très bons rapports et n'hésitent pas à se revoir autour de leurs deux garçons. Comme son père et son grand frère avant lui, Felix a pour projet de se lancer dans une formation militaire.