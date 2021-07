Le prince George fête ses 8 ans ! Kate Middleton dévoile un nouveau portrait, son fils a bien grandi

Comme à son habitude, Kate Middleton s'est munie de son appareil photo pour marquer l'anniversaire de son fils aîné. Ce 22 juillet 2021, le prince George célèbre en effet ses 8 ans ! L'occasion pour le jeune héritier au trône d'Angleterre de prendre la pose tout sourire le temps d'un cliché relayé sur le compte Instagram de ses célèbres parents.

Encore et toujours vêtu d'un polo et d'un bermuda, George de Cambridge apparaît grandi sur le portrait. Assis sur un large 4x4 en plein champ, l'ambiance se veut décontractée et estivale. Chaque année, pour les anniversaires de chacun de ses trois enfants, Kate Middleton se plaît à les mettre en scène épanouis à la campagne, loin des dorures de Kensington et Buckingham. Il faut dire que le prince William et sa famille préfèrent la vie au vert à l'agitation londonienne, d'autant plus depuis qu'ils ont passé les confinements successifs dans leur demeure d'Anmer Hall (dans le Norfolk).