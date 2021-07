Finale de l'Euro 2020 : le prince George dépité, Kate et William face au rêve anglais brisé

Et puis l'Italie est finalement remontée au score avec le but de Leonardo Bonucci à la 67e minute. La situation s'est alors tendue pour l'Angleterre qui n'a pas réussi à se défaire de son adversaire après les prolongations. Et puis est venue la fatidique séance de tirs au but. Andrea Belotti a loupé son penalty du côté de l'Italie, Bukayo Saka et Marcus Rashford du côté de l'Angleterre. La sentence est alors sans appel, l'Italie remporte l'Euro 2020. Un coup de massue pour le jeune prince George et pour tout un pays. Les images de son visage dépité font rapidement le tour du monde...