Kate Middleton délicate en rose à Wimbledon, week-end très sportif

À son arrivée au All England Lawn Tennis and Cricket Club à Londres, Kate Middleton a croisé et brièvement échangé avec d'autres spectateurs de Wimbledon. Sujet de la discussion ? La finale de l'Euro 2020 de football, qui se joue dimanche soir au stade de Wembley. L'Angleterre affronte l'Italie et tentera de remporter son premier trophée international depuis la Coupe du monde 1966. Est-ce que le football va rentrer à la maison, comme les millions de supporters anglais l'assurent ? Kate Middleton croise les doigts ! Son mari le prince William, lui, est surexcité. Il a même adressé un message vidéo de soutien aux joueurs et au sélectionneur de l'équipe d'Angleterre.

La veille (samedi 10 juillet 2021), Kate Middleton et le prince William avaient regardé la finale simple dames de Wimbledon remportée par l'Australienne Ashleigh Barty. À la fin du match, la maman des princes George, Charlotte et Louis (7, 6 et 3 ans) était descendue sur la pelouse et avait remis le trophée à la gagnante.

Et dire que Kate Middleton aurait pu rater ce week-end de folie ! Elle s'était isolée vendredi 2 juillet 2021 après avoir été en contact avec une personne testée positive à la Covid-19. Au Royaume-Uni, les cas contact doivent se confiner pendant 10 jours. Ne présentant aucun symptôme, Kate en a passé 8 en quarantaine au palais de Kensington, avant de retrouver sa liberté.