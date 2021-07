Finale de l'Euro 2020 : Elizabeth II et le prince William s'adressent à l'équipe d'Angleterre !

Ce dimanche 11 juillet 2021 est un grand jour pour les fans de football ! La reine Elizabeth II retient aussi son souffle avant la finale de l'Euro 2020. Elle a adressé un message spécial et très solennel aux joueurs de l'équipe d'Angleterre, qui affronteront l'Italie.

"Football is coming home!" ("Le football rentre à la maison !"), assure les millions de supporters de l'équipe d'Angleterre. Tous attendent avec impatience la finale de l'Euro 2020, qui opposera les Anglais à l'Italie et se jouera dimanche soir à Wembley. Avant la rencontre, la reine Elizabeth II a adressé ses encouragements aux joueurs du sélectionneur Gareth Southgate. Le "message de Sa Majesté la Reine à Monsieur Gareth Southgate, Officier de l'Ordre de l'Empire Britannique, et à l'équipe d'Angleterre" a été relayé sur les réseaux sociaux.

"Il y a cinquante-cinq ans, j'ai eu la chance de remettre la Coupe du monde à Bobby Moore et de voir l'importance que les joueurs, le management et le staff technique accordait au fait d'atteindre et de gagner la finale d'un tournoi international majeur, écrit la monarque de 95 ans. Je veux vous adresser mes félicitations et celles de ma famille pour avoir atteint la finale de l'Euro, et vous souhaiter bonne chance (...), dans l'espoir que l'histoire ne retiendra pas seulement votre réussite, mais aussi l'esprit, le dévouement et la fierté qui vous ont animés."