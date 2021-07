Diaporama Finale de l'Euro 2020 : le prince George dépité, Kate et William face au rêve anglais brisé

1 / 31 Finale de l'Euro 2020 : le prince George dépité, Kate et William face au rêve anglais brisé

2 / 31 Kate Middleton, le prince William et leur fils le prince George lors de la finale de l'Euro 2021 opposant l'Angleterre à l'Italie à Wembley. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

3 / 31 Kate Middleton, le prince William et leur fils le prince George lors de la finale de l'Euro 2021 opposant l'Angleterre à l'Italie à Wembley. Le 11 juillet 2021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

4 / 31 Kate Middleton, le prince William et leur fils le prince George lors de la finale de l'Euro 2021 opposant l'Angleterre à l'Italie à Wembley. Le 11 juillet 2021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

5 / 31 Kate Middleton, le prince William et leur fils le prince George lors de la finale de l'Euro 2021 opposant l'Angleterre à l'Italie à Wembley. Le 11 juillet 2021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

6 / 31 Kate Middleton, le prince William et leur fils le prince George lors de la finale de l'Euro 2021 opposant l'Angleterre à l'Italie à Wembley. Le 11 juillet 2021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

7 / 31 Kate Middleton, le prince William et leur fils le prince George lors de la finale de l'Euro 2021 opposant l'Angleterre à l'Italie à Wembley. Le 11 juillet 2021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

8 / 31 Kate Middleton, le prince William et leur fils le prince George lors de la finale de l'Euro 2021 opposant l'Angleterre à l'Italie à Wembley. Le 11 juillet 2021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

9 / 31 Kate Middleton, le prince William et leur fils le prince George lors de la finale de l'Euro 2021 opposant l'Angleterre à l'Italie à Wembley. Le 11 juillet 2021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

10 / 31 Kate Middleton, le prince William et leur fils le prince George lors de la finale de l'Euro 2021 opposant l'Angleterre à l'Italie à Wembley. Le 11 juillet 2021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

11 / 31 Kate Middleton, le prince William et leur fils le prince George lors de la finale de l'Euro 2021 opposant l'Angleterre à l'Italie à Wembley. Le 11 juillet 2021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

12 / 31 Kate Middleton, le prince William et leur fils le prince George lors de la finale de l'Euro 2021 opposant l'Angleterre à l'Italie à Wembley. Le 11 juillet 2021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

13 / 31 Kate Middleton lors de la finale de l'Euro 2021 opposant l'Angleterre à l'Italie à Wembley. Le 11 juillet 2021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

14 / 31 Kate Middleton lors de la finale de l'Euro 2021 opposant l'Angleterre à l'Italie à Wembley. Le 11 juillet 2021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

15 / 31 Kate Middleton, le prince William et leur fils le prince George lors de la finale de l'Euro 2021 opposant l'Angleterre à l'Italie à Wembley. Le 11 juillet 2021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

16 / 31 Kate Middleton, le prince William et leur fils le prince George lors de la finale de l'Euro 2021 opposant l'Angleterre à l'Italie à Wembley. Le 11 juillet 2021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

17 / 31 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et leur fils le prince George de Cambridge dans les tribunes du huitième de finale de l'EURO 2020 opposant l'Angleterre et l'Allemagne au stade de Wembley à Londres, le 26 juin 20021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

18 / 31 Kate Middleton et le prince William lors de la finale de l'Euro 2021 opposant l'Angleterre à l'Italie à Wembley. Le 11 juillet 2021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

19 / 31 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et leur fils le prince George de Cambridge dans les tribunes du huitième de finale de l'EURO 2021 opposant l'Angleterre et l'Allemagne au stade de Wembley à Londres. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

20 / 31 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et leur fils le prince George de Cambridge dans les tribunes du huitième de finale de l'EURO 2020 opposant l'Angleterre et l'Allemagne au stade de Wembley à Londres, le 26 juin 2021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM.

21 / 31 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et leur fils le prince George de Cambridge dans les tribunes du huitième de finale de l'EURO 2020 opposant l'Angleterre et l'Allemagne au stade de Wembley à Londres, le 26 juin 2021.





22 / 31 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et leur fils le prince George de Cambridge dans les tribunes du huitième de finale de l'EURO 2020 opposant l'Angleterre et l'Allemagne au stade de Wembley à Londres, le 26 juin 2021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

23 / 31 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et leur fils le prince George de Cambridge dans les tribunes du huitième de finale de l'EURO 2020 opposant l'Angleterre et l'Allemagne au stade de Wembley à Londres, Royaume Uni, le 29 juin 2021.





24 / 31 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et leur fils le prince George de Cambridge dans les tribunes du huitième de finale de l'EURO 2020 opposant l'Angleterre et l'Allemagne au stade de Wembley à Londres, le 26 juin 20021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

25 / 31 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et leur fils le prince George de Cambridge dans les tribunes du huitième de finale de l'EURO 2020 opposant l'Angleterre et l'Allemagne au stade de Wembley à Londres, Royaume Uni, le 29 juin 2021.





26 / 31 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et leur fils le prince George de Cambridge dans les tribunes du huitième de finale de l'EURO 2020 opposant l'Angleterre et l'Allemagne au stade de Wembley à Londres, le 26 juin 20021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

27 / 31 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et leur fils le prince George de Cambridge dans les tribunes du huitième de finale de l'EURO 2020 opposant l'Angleterre et l'Allemagne au stade de Wembley à Londres, le 26 juin 20021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

28 / 31 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et leur fils le prince George de Cambridge dans les tribunes du huitième de finale de l'EURO 2020 opposant l'Angleterre et l'Allemagne au stade de Wembley à Londres, le 26 juin 20021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

29 / 31 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et leur fils le prince George de Cambridge dans les tribunes du huitième de finale de l'EURO 2020 opposant l'Angleterre et l'Allemagne au stade de Wembley à Londres, le 26 juin 20021. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM

30 / 31 Prince William, the Duchess of Cambridge and Prince George celebrate Raheem Sterling's goal. England v Germany at Wembley. Euro2020 Round of 16. Photo by Richard Pelham/The Sun/News Licensing/ABACAPRESS.COM