Felix de Danemark, futur mannequin à son tour ? Le beau prince fête son diplôme en famille

Installé à Paris depuis bientôt deux ans, Joachim de Danemark est rentré chez lui pour une bonne raison : la cérémonie de remise de diplôme de son fils cadet le prince Felix, comte de Monpezat. Un événement qui s'est déroulé le 23 juin 2021 au lycée Gammel d'Hellerup, au nord de Copenhague. Non seulement le jeune homme de 18 ans a pu retrouver son père, mais il a également pu compter sur la présence de sa mère la comtesse Alexandra et de son charmant grand frère le prince Nikolai (21 ans).

Bien qu'ils soient divorcés depuis maintenant seize ans, le prince Joachim et son ex-femme la comtesse Alexandra entretiennent de très bons rapports et n'hésitent pas à se revoir autour de leurs deux garçons. C'est donc entouré de ses deux parents que le prince Felix a reçu son diplôme d'études secondaires, avec un large sourire aux lèvres. "C'était évidemment un très grand moment. Et c'est vraiment bien d'avoir papa à la maison depuis Paris, même si ce n'est que pour un court moment. Mais juste le fait qu'il soit ici, je suis très heureux", le jeune homme a-t-il commenté auprès du magazine danois Billed Bladet.

Comme son père et son grand frère avant lui, le prince Felix a pour projet de se lancer dans une carrière militaire. Le petit-fils de la reine Margrethe a été admis au camp de Varde pour entamer au mois d'août une formation de deux ans afin d'accéder au grade de sergent. Le prince Nikolai avait lui aussi débuté sa formation dans ce même camp, connu pour être strict, avant de finalement abandonner et se consacrer à sa carrière de mannequin. De son côté, le prince Joachim est un militaire reconnu : il est colonel de la Réserve dans le Régiment des Dragons royaux de Jutland depuis 2015 et l'actuel attaché de défense à l'ambassade parisienne du Danemark.