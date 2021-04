Joachim de Danemark revient sur son AVC : la princesse Marie "a été incroyable", il raconte

Plus soudés que jamais depuis cette épreuve, Joachim de Danemark et son épouse la princesse Marie sont revenus sur l'AVC dont le prince a été victime en juillet 2020, lors de leurs vacances dans le Sud de la France. Un entretien accordé au magazine Hjernesagen, le 12 avril 2021, lors duquel le Danois de 51 ans a salué le sang-froid dont sa moitié a fait preuve lors de cette belle frayeur.

"J'ai vu comment Marie a immédiatement géré la situation et qu'avec son intervention et ses actions ingénieuses, c'est elle qui a ouvert la voie jusqu'à ce que je sois confié aux ambulanciers à Cahors et envoyé à Toulouse, le prince Joachim a-t-il confié. Elle a été incroyable! Elle est passée en mode soldat... Je sais qu'avec Marie j'ai un soutien plein de ressources, aimant, attentionné et sûr."

Le 24 juillet 2020, alors qu'il profitait de ses congés d'été au château de Cayx (propriété de la famille royale dans le Lot), le prince a été admis en urgence au CHU (Centre hospitalier universitaire) de Toulouse, où il a été opéré avec succès d'un caillot sanguin au cerveau. Il est finalement sorti de l'hôpital quelques jours plus tard, sans séquelles.

"Nous sommes passés si proche d'une tragédie qui aurait pu changer nos vies pour toujours", la princesse Marie a-t-elle affirmé lors de cette interview. "Il est difficile de ne pas penser à ce qui aurait pu arriver, et je pense que nous avons appris que c'est terrible pour la personne touchée, mais juste à côté, il y a quelqu'un d'autre, et c'est tout aussi terrible pour eux. N'oubliez jamais cela", a ajouté le rescapé, en faisant non seulement référence à son épouse la princesse Marie, mais aussi à leurs enfants, qui étaient présents : Henrik et Athena (11 et 8 ans). Ses deux aînés, les princes Nikolai et Felix (21 et 18 ans), nés de son premier mariage avec Alexandra Manley, étaient également là.