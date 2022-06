Nikolaï du Danemark : Le prince ose (encore) un look remarqué en sortie avec sa jolie compagne

Le prince Nikolaï du Danemark a été photographié à l'évènement Clash, qu'a organisé Cartier au Delight Studio, à Stockholm le 8 juin 2022. Le prince, fils du prince Joachim (né de son premier mariage à Alexandra, Comtesse de Frederiksborg), y est venu en charmante compagnie. Il était en effet au bras de sa compagne Benedikte Thoustrup quand il a pris la pose au photocall de l'évènement. Et encore une fois, il a opté pour un look qui n'est pas passé inaperçu. Connu pour son goût pour la mode, le jeune prince de 22 ans portait pour l'occasion un costume à rayures, d'un bleu vif, caché derrière des lunettes de soleil.

Ce n'est pas la première fois que le prince Nikolaï arbore un look remarqué. Le frère de Felix (19 ans), aussi fruit du mariage de Joachim et son ancienne épouse Alexandra, d'Henrik et Athena (12 et 10 ans), nés de l'union du prince Joachim avec son épouse la princesse Marie du Danemark. Si Felix vient de marcher sur ses pas, c'est Nikolaï le premier à s'être lancé dans le mannequinat. Le fils aîné du prince Joachim mène une brillante carrière de mannequin et s'est encore distingué lors de la Fashion Week de Paris, en janvier dernier.

Son petit frère le prince Felix, prêt à lui voler la vedette

C'est pour une marque danoise que le prince du Danemark a défilé, clôturant le show de Rains, au sein du Palais de Tokyo, dans le 16e arrondissement. Les rappeurs Eddy de Pretto et Octavian, ainsi que le comédien Fary, invités à l'évènement ont ainsi pu apprécier les talents du prince Nikolaï. Pour l'occasion, il était alors habillé d'une longue doudoune rose, d'un t-shirt et d'un pantalon en nylon. C'est depuis 2018 que le jeune prince danois s'est lancé dans cette carrière de mannequin. Il a signé au sein de l'agence Scoop Models. Le fils du prince Joachim compte déjà plusieurs défilés à son actif, avec notamment trois pour la maison de luxe française Dior.

Récemment, le prince Felix du Danemark, son frère cadet, s'est aussi lancé dans le mannequinat. Et c'est aussi pour une enseigne danoise qu'il a fait son premier shooting, devenant le visage de la nouvelle collection de la marque de bijoux Georg Jensen.