Mary et Marie de Danemark : les princesses assorties, soir de gala au palais

La famille royale du Danemark était sur son trente-et-un mardi soir ! Le 26 octobre 2021, au Palais Fredensborg, se tenait le dîner de gala pour les représentants de l'industrie cinématographique danoise. Pour cette soirée, la reine Margrethe II a non seulement pu compter sur son héritier, le prince Frederik, et son épouse la princesse Mary, mais également sur son autre fils le prince Joachim, venu de France.

Apprêtée dans sa combinaison pantalon gris de lin signée Max Mara, la princesse Mary a fait une arrivée remarquée au palais, au bras du prince Frederik. Tout aussi élégant dans son smoking, ce dernier a eu le plaisir de retrouver sur place son jeune frère le prince Joachim et son épouse la princesse Marie. Les deux belles-soeurs se sont passées le mot puisqu'elle aussi a laissé les robes de soirée de côté pour miser sur un ensemble tailleur pantalon noir, accessoirisé d'escarpins pailletés.

De son côté, Margrethe II est apparue en forme dans sa robe verte. Il faut dire que la reine de 81 ans a profité du dîner en compagnie d'un séduisant acteur : le Danois Nikolaj Coster-Waldau, connu pour avoir interprété le personnage de Jamie Lannister dans la série à succès Game of Thrones (voir diaporama).

Les réunions de famille avec la reine et ses deux fils se font plus rares depuis que Joachim et son épouse Marie sont partis vivre à Paris, il y a maintenant deux ans. Le prince danois s'y est installé pour y suivre une formation d'élite, avant de devenir le nouvel attaché de défense à l'ambassade du Danemark. Une nouvelle vie en France - tout de même marquée par un effrayant AVC - qu'il partage avec son épouse Marie - née à Paris - et leurs deux jeunes enfants : le prince Henrik et la princesse Athena (12 et 9 ans). Depuis peu, il peut également retrouver sur place son fils aîné le charmant prince Nikolai (22 ans), venu pour y poursuivre ses études avec sa petite amie Benedikte.