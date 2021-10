Le prince Nikolai de Danemark amoureux : nouvelle vie à Paris avec sa charmante Benedikte

Depuis plus de trois ans maintenant, Nikolai de Danemark est amoureux. Le séduisant prince de 22 ans partage en effet la vie d'une certaine Benedikte Thoustrup, ancienne camarade de lycée, qui se trouve être la fille du patron d'une des plus grandes banques danoises (Sydbank). Tous deux étudiants à la Copenhagen Business School, les tourtereaux se sont installés à Paris à la fin de l'été pour y poursuivre leurs études supérieures le temps d'un semestre.

Le 28 septembre 2021, Benedikte Thoustrup s'est saisie de son compte Instagram pour partager une rare photo d'elle au côté de son prince. Le couple complice a visiblement profité d'une soirée dans une brasserie parisienne dans le quartier Saint-Michel. Il faut dire que la jeune femme connaît bien ce quartier, puisqu'elle avait déjà effectué un semestre à la Sorbonne avant d'y revenir avec son compagnon cette année.

Déjà familier de la Ville Lumière après avoir défilé à plusieurs reprises pour la Fashion Week, le prince Nikolai est bien entouré à Paris puisque son père le prince Joachim y vit lui aussi. Il y a maintenant deux ans que ce dernier a posé ses valises dans la capitale avec sa seconde épouse la princesse Marie et leurs deux jeunes enfants - le prince Henrik et la princesse Athena (12 et 9 ans) - pour devenir le nouvel attaché de défense à l'ambassade parisienne du Danemark.