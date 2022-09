Mary de Danemark : Epaules dénudées pour le Jubilé de Margrethe II, elle illumine le tapis rouge avec ses ados !

Le moment est un peu particulier pour les têtes couronnées européennes, mais cela n'a pas empêché la fête de se dérouler au Danemark : ce week-end, la reine Margrethe II a en effet célébré ses 50 ans de règne en grande pompe, en compagnie de ses enfants et petits-enfants, mais également d'autres souverains étrangers. Un Jubilé plus discret qu'annoncé...

En effet, avec le décès de sa lointaine cousine Elizabeth II, impossible de maintenir toutes les célébrations. Cependant, la famille et ses invités se sont réunis autour de la souveraine pour deux dîners ce week-end. Samedi, un grand repas de gala était en effet organisé en compagnie de personnalités politiques du pays et des deux fils de la reine Margrethe, rayonnante dans sa robe rouge.

La nouvelle génération se dévoile !

Son fils aîné, le prince Frederik était notamment accompagné de sa femme, Mary, absolument splendide dans une robe moulante signée Lasse Spangenberg, une marque danoise particulièrement appréciée de la famille royale. D'ailleurs, sa fille Isabella, 15 ans, avait choisi la même marque pour un ensemble rouge étonnant dans lequel elle a montré qu'elle avait énormément grandi. Accompagnée de son grand frère Christian, elle rayonnait sur le tapis rouge, elle qui est plutôt rare dans ce genre d'exercice.

Tout comme ses cousins Felix (20 ans) et Nikolai (23 ans) : les deux fils aînés du prince Joachim ont en effet accompagné leur père et leur belle-mère, la princesse Marie et étaient particulièrement dignes pour leur grand-mère. Les cadets de la famille, en revanche étaient absents : Henrik (13 ans) Athena (10 ans), les deux plus jeunes du prince Joachim n'ont pas fait d'apparition, tout comme Vincent et Joséphine (11 ans), les jumeaux du prince Frederik et de la princesse Mary.

Pour entourer la reine Margrethe II, 82 ans, ses deux soeurs Anne-Marie et Benedikte (78 et 76 ans) avaient fait le déplacement, tout comme différentes têtes couronnées nordiques : le roi Carl Gustaf et la reine Silvia de Suède étaient présents, tout comme le roi Harald et la reine Sonja de Norvège, qui devraient se retrouver le 19 septembre prochain aux obsèques d'Elizabeth II. La famille royale de Grèce a également fait son apparition.

Ce dimanche, un deuxième diner, un peu moins formel, s'est déroulé au palais et pour l'occasion, c'est la princesse Mary qui a illuminé la soirée : vêtue d'une superbe robe Jesper Hovring, déjà portée mais recyclée avec de la dentelle noire, elle portait une tiare et un collier en diamants très symboliques : ayant appartenu à Napoléon, ils sont une propriété de la famille royale danoise depuis 1869. L'occasion pour elle d'affirmer son statut de future reine consort, elle qui est entrée dans la famille en 2004, après son mariage.